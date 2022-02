Presunte molestie in un liceo del Cosentino, continua la protesta degli studenti

REGGIO CALABRIA – Continua ed arriva al sesto giorno la protesta degli studenti del liceo scientifico Valentini-Majorana di Castrolibero (Cosenza) per le presunte molestie compiute da alcuni professori nei confronti di diverse alunne. Secondo quanto testimoniato e pubblicato sul profilo Instagram “call.out.valentini.majorana”, gli episodi sarebbero tutt’altro che isolati. Tra i casi, quello di un’alunna che ha denunciato come anni fa un suo ex professore le avrebbe richiesto una foto intima in cambio di una sufficienza.

Ad animare il disappunto di studenti e famiglie anche la presunta inerzia della dirigenza scolastica che, informata degli episodi, non avrebbe agito a tutela degli alunni che in questi giorni continuano a chiedere “l’inizio della collaborazione con organizzazioni territoriali che operano riguardano i temi trattati, come il centro anti-violenza Lanzino”. “La scuola – sostengono le studentesse e gli studenti del Valentini-Majorana – deve diventare un posto sicuro per tutte e tutti, un luogo di formazione e di crescita personale, lontano dagli abusi e dalle molestie. Chiediamo alla luce delle recenti denunce, un celere commissariamento della scuola da parte delle autorità competenti, che sia equo e giusto. Vogliamo avere voce in capitolo su tale questione dato che – concludono i rappresentanti – solo grazie all’iniziativa degli studenti e delle studentesse si è fatta luce su quello che accadeva a scuola”.

Intanto ieri al liceo è arrivata una funzionaria dell’Ufficio scolastico regionale per un colloquio con la dirigente Jolanda Maletta ed il ministero dell’Istruzione ha deciso di inviare degli ispettori “per ricostruire – ha detto il titolare del dicastero Patrizio Bianchi – la vicenda, nel pieno rispetto delle prerogative della magistratura”. E per chiedere la fine delle molestie, verbali e fisiche, perpetrate su Change.org è stata lanciata la petizione ‘Fuori i pedofili dal Valentini-Majorana’ la cui motivazione si conclude così: “Vogliamo che la scuola sia un posto sicuro per gli studenti e le studentesse, che mai nessun* venga mess* a tacere e mai nessun* venga molestat*”.

Le adesioni alla petizione sono in costante crescita: in meno di una settimana è stata sottoscritta da oltre 2mila persone.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Presunte molestie in un liceo del Cosentino, continua la protesta degli studenti proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento