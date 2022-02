Presunte molestie in un liceo del Cosentino, nominata una nuova dirigente

REGGIO CALABRIA – Elena Cuppello è stata nominata dirigente reggente dell’Istituto Valentini-Majiorana di Castrolibero (Cosenza). L’indicazione è stata presa dall’Ufficio scolastico regionale diretto da Antonella Iunti. Cuppello attualmente dirige l’Istituto alberghiero di Paola (Cosenza). Il liceo di Castrolibero è stato occupato dagli studenti per due settimane, in fase di mobilitazione dopo i presunti episodi di abusi subiti negli anni scorsi da due studentesse da parte di un docente, non presi in considerazione dalla precedente dirigente Iolanda Maletta. Da questo lunedì sono riprese le lezioni.

