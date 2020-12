Presunte tangenti in cambio della grazia di Trump, indaga il dipartimento di Giustizia

AGI – Il dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’inchiesta su presunte tangenti a personalità della Casa Bianca o affiliate alla Casa Bianca in cambio della grazia da parte del presidente Donald Trump. Emerge da documenti giudiziari divulgati dal tribunale distrettuale del Distretto di Columbia.

Il dipartimento di Giustizia avrebbe puntato i fari in particolare su due persone, di cui non è stata resa nota l’identità, che avrebbero impropriamente agito da lobbisti per assicurare a terze persone la grazia del presidente. Questo schema criminale, si legge nei documenti in parte censurati, prevederebbe “un cospicuo contributo politico in cambio della grazia presidenziale o di uno sconto di pena”.

