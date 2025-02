Presunto attacco terroristico a sud di Tel Aviv: esplodono tre autobus

ROMA – Presunto attacco terroristico a Tel Aviv. Tre bus sono esplosi in periferia a Bat Yam. Non ci sarebbero feriti. Preventivamente, dopo l’incidente, Miri Regev, ministro dei Trasporti israeliano, ha bloccato il traffico di autobus e treni per controllare che non ci ciano ulteriori pericoli. Le indagini continueranno tutta la notte.

Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia avrebbe recuperato altri due ordigni inesplosi. Su uno dei due sarebbe stato possibile leggere la scritta: “Vendetta dal campo profughi di Tulkarm”. Si tratta del nome di una località della Cisgiordania in cui le Forze di difesa (Idf) hanno di recente compiuto una imponente operazione di anti-terrorismo. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu riceve aggiornamenti costanti e a breve condurrà una valutazione di sicurezza il prima possibile.

A series of explosions on buses in #Israel. Train traffic has been ordered to be stopped across the country

The explosions occurred in the city of Bat Yam near #TelAviv. The first two buses exploded in a parking lot, the third when it was leaving a parking lot near a hospital. pic.twitter.com/X03ZBmGEtR

