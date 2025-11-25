martedì, 25 Novembre , 25

Prete (Unioncamere): “Driver fondamentale, muove società ed economia”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Credo che la cultura sia un driver fondamentale, forse il principale per il nostro Paese, perché non muove solo la società ma anche l’economia. L’Italia è la cultura, se ci guardiamo intorno infatti” ci accorgiamo che “tantissime delle nostre attività sono legate alla cultura”. Ad affermarlo è Andrea Prete, presidente di Unioncamere, alla presentazione della XV edizione del rapporto ‘Io sono cultura’ svoltasi a Roma.  

Il report è stato realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne e Deloitte con la collaborazione dell’Istituto per il credito sportivo e culturale, Fondazione Fitzcarraldo, Fornasetti e con il patrocinio del ministero della Cultura. 

“Penso, ad esempio, all’impegno del sistema camerale che rappresento: sono diverse le Camere di commercio che annualmente investono decine di milioni di euro in attività culturali che poi, a loro volta, alimentano il tessuto economico – aggiunge – Il rapporto, oltre a quello che è l’investimento nell’imprese legate direttamente alla cultura”, include anche uno sguardo ampio “verso tutti gli indotti. Ad esempio: quante attività di ristorazione vivono grazie agli spettacolari monumenti che abbiamo in Italia? Sembrerebbe non esserci un nesso, invece c’è. Questo fa capire quanto la cultura impatti notevolmente nella nostra vita”. 

