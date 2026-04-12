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Prevenzione, a Roma la pedalata del Policlinico Campus Bio-medico contro il tumore al seno
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Prevenzione, a Roma la pedalata del Policlinico Campus Bio-medico contro il tumore al seno

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(Adnkronos) –
Una lunga scia rosa nel centro della Capitale. Nella mattinata di oggi più di trecento persone hanno trasformato alcune delle strade più suggestive di Roma in un percorso di sport, partecipazione e consapevolezza. È tornata così “Bicinrosa”, la pedalata solidale promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla promozione di corretti stili di vita. Arrivata alla sua nona edizione, l’iniziativa ha coinvolto cittadini di tutte le età in un percorso di circa cinque chilometri, dalle Terme di Caracalla al Colosseo, passando lungo i Fori Imperiali. Una mattinata pensata per ribadire, anche attraverso un gesto semplice e condiviso, l’importanza di prendersi cura del proprio corpo e di non rimandare i controlli. All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, la Presidente del Municipio I di Roma Capitale Lorenza Bonaccorsi e il Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio Mario Luciano Crea. 

“Bicinrosa rappresenta ormai un appuntamento fisso che ci permette di incontrare i cittadini e informarli su ciò che può fare realmente la differenza”, ha spiegato il Direttore dell’Unità di Chirurgia senologica e responsabile della Breast Unit del Policlinico Campus Bio-Medico Vittorio Altomare. “La diagnosi precoce” – ha continuato il professor Altomare – “rimane lo strumento più efficace per aumentare le possibilità di guarigione, ma anche le scelte quotidiane, dall’alimentazione all’attività motoria, giocano un ruolo determinante”. “Iniziative come Bicinrosa aiutano a sensibilizzare le persone su temi che troppo spesso vengono affrontati solo quando è già necessario intervenire”, ha affermato il medico dell’Unità di Chirurgia senologica del Policlinico Antonella Grasso. “La prevenzione oggi non significa soltanto aumentare la sopravvivenza, ma migliorare la qualità della vita: non solo allungarla, ma allargarla. Parallelamente, la chirurgia senologica si è evoluta verso un approccio sempre più attento non solo alla radicalità oncologica, ma anche agli esiti estetici e funzionali”. 

Secondo l’ultimo rapporto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, il carcinoma mammario continua a rappresentare la neoplasia più diffusa in Italia, essendo responsabile di circa un terzo di tutti i casi di tumore fra le donne, con circa 53.686 nuove diagnosi stimate nel 2024. Tuttavia, i tassi di sopravvivenza migliorano in modo significativo quando la malattia viene individuata in fase iniziale. Stando ancora ai dati Aiom, in generale la probabilità di superare definitivamente il cancro a 5 anni dalla diagnosi è pari all’88%, ma la percentuale di guarigione passa dal 99% nello stadio I, all’81% nello stadio II, per scendere al 36% nel III e IV. Anche quest’anno, dunque, Bicinrosa ha mostrato come la prevenzione possa diventare un gesto collettivo. Una giornata di sport e responsabilità che testimonia ancora una volta l’impegno del Policlinico Campus Bio-Medico al fianco di tutte le donne e delle loro famiglie. 

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