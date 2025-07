prevenzione-tumore-al-colon,-partnership-tra-fondazione-airc-e-scottex

Ricerca Doxa evidenzia ancora tabù e imbarazzi

Milano, 21 lug. (askanews) – Scottex, marchio di Kimberly-Clark, e Fondazione Airc hanno stretto una partnership per la ricerca sul cancro, in particolare dedicata a sostenere la ricerca sul tumore del colon e sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Da una ricerca inedita condotta da Doxa su un campione rappresentativo della popolazione adulta italiana e commissionata da Scottex è infatti emerso che, nonostante gli italiani siano in larga maggioranza consapevoli dell’importanza di prendersi cura della propria salute, il 76% ritiene che in Italia parlare di alcuni aspetti legati a questo ambito sia ancora un tabù e il 41% dei rispondenti ha inoltre sperimentato imbarazzo a causa di controlli o visite mediche, un dato che evidenzia un ostacolo per l’accesso alle cure.In dettaglio, la collaborazione prevede un impegno biennale da parte dell’azienda di 150.000 euro destinato a un progetto di ricerca Investigator Grant sul tumore del colon – affidato al Prof. Giuseppe Bifulco presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno. “Nel mio percorso – ha detto il medico – Fondazione Airc ha avuto un ruolo fondamentale perché ha permesso attraverso il finanziamento di rendere il mio gruppo di ricerca un gruppo competitivo a livello nazionale e internazionale. Attraverso il finanziamento abbiamo avuto modo di progettare e sintetizzare molecole attive contro l’enzima MPGES-1che un mediatore importante nel cancro”.La partnership si concretizza anche nella campagna di comunicazione di Scottex “Mettiamoci Comodi”, che sarà live per tutto il 2025 e mira a sensibilizzare e incoraggiare le persone a superare i tabù legati all’uso del bagno. Scottex inoltre darà visibilità alla partnership su 24 milioni di pacchi di carta igienica che raggiungeranno 6 milioni di famiglie. “Il coinvolgimento di un’azienda privata come Scottex nei finanziamenti Airc è fondamentale perché dà modo a noi ricercatori di avere una maggiore visibilità, di avvicinarci alle aziende e alla società. In questo modo Scottex non fa solo una donazione, ma un investimento per la salute pubblica e per la formazione di giovani ricercatori”.La ricerca ha evidenziato anche la necessità di promuovere una maggiore attitudine alla prevenzione da parte degli italiani: solo il 22% degli intervistati, infatti, afferma di sottoporsi regolarmente a controlli medici preventivi in assenza di sintomi, mentre un italiano su due li effettua solo occasionalmente e il 10% non si sottopone mai a controlli preventivi.