PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ‘ADESIONE CONSAPEVOLE È PRIORITÀ’

Convegno a Roma sul futuro del lavoro e della previdenza

“La sottoscrizione dell’Accordo avvenuta lo scorso 16 settembre sulla regolamentazione dell’adesione per silenzio-assenso e il correlato diritto di recesso è un tassello che si inquadra nell’ambito di una strategia più ampia che punta ad avere una adesione consapevole. In quest’ambito, i patronati e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori svolgono un ruolo fondamentale su conoscenza e consapevolezza dei lavoratori”. Lo ha affermato Maurizio Sarti, Direttore Generale Fondo Perseo Sirio, nel corso del convegno “Futureide – Lavoro e Previdenza: Pensa oggi al domani” all’Ara Pacis a Roma, promosso da Gruppo Giusto.

“Occorre puntare sul rilancio di tutta la previdenza complementare, non deve essere la volontarietà il criterio guida di quella che oggi è diventata una necessità, soprattutto alla luce del tasso di sostituzione che crollerà progressivamente dal 2025 per il diverso calcolo delle pensioni pubblico-obbligatorie”, ha spiegato Anna Maria Selvaggio, Direttore generale Fondo Fon.Te. “Durante la pandemia il Fondo ha svolto la funzione di ammortizzatore sociale e ente di welfare integrativo con 14.500 prestazioni pari a 240 mln di euro erogati solo nel 2020. Quest’anno, al 31 ottobre, siamo a 270 milioni di euro di prestazioni, un dato sintomo di un settore ancora in forte difficoltà”, ha sottolineato.

Andrea Mariani, Direttore generale Fondo Pegaso, ha aggiunto come “l’integrazione della sostenibilità nella gestione finanziaria del fondo costituisca un valore aggiunto per i giovani iscritti. Le nuove generazioni si stanno dimostrando consapevoli e attente alle implicazioni derivanti dal considerare o meno il tema della sostenibilità delle scelte che compiamo giorno per giorno”.

“Il 202021 è stato l’annus horribilis per il settore aereo. La previdenza complementare, che ha fornito un supporto fondamentale, va ulteriormente rafforzata anche attraverso l’alfabetizzazione previdenziale da parte di tutti gli attori coinvolti”, ha rimarcato Simona Palone, Presidente di Fondaereo. “Nel contempo, occorre verificare la possibilità di migliorare le agevolazioni esistenti, a partire dall’aumento della deducibilità dell’importo”.

