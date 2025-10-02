previdenza-e-futuro-per-commercialisti-ed-esperti-contabili- 

venerdì, 3 Ottobre , 25
NewsPrevidenza e futuro per commercialisti ed esperti contabili  
Ad Andria l’incontro promosso dall’Unagraco Trani con Fedele Santomauro

Un momento di confronto e crescita per la categoria: ad Andria si è svolto un incontro promosso da Unagraco Trani, che ha riunito numerosi commercialisti ed esperti contabili dell’Ordine di Trani insieme agli associati, per discutere temi di attualità professionale e prospettive future della categoria.

Ospite e relatore della giornata è stato Fedele Santomauro (nella foto), consigliere d’amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e degli esperti contabili, che ha illustrato le principali novità in materia previdenziale e le linee evolutive del sistema.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e dialogo, rafforzando il legame tra la base territoriale e gli organi nazionali di rappresentanza.

Santomauro ha evidenziato il valore della partecipazione attiva degli iscritti e il ruolo strategico delle associazioni locali e dell’Ordine di Trani come punto di riferimento per la comunità professionale.

L’iniziativa conferma l’impegno di Unagraco Trani nel promuovere momenti di confronto e formazione, favorendo la crescita e la valorizzazione della categoria

