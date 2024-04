Preziosi food: ricavi 2023 a 86 mln (+24%), utile balza a 4,3 mln

Mol cresce a doppia cifra a 11,15 mln spinto da volumi (+11%) ed efficienze

Milano, 26 apr. (askanews) – Preziosi food, l’azienda degli snack Salati Preziosi, ha chiuso il 2023 con un utile netto in crescita a 4,278 milioni di euro dagli 1,627 milioni di un anno prima. Il fatturato ha toccato gli 86 milioni di euro, con una crescita a valore del 24% rispetto all’anno precedente e contro un +14,2% del mercato italiano degli snack salati nel suo complesso. I volumi sono aumentati dell’11% anno su anno, con 20 milioni di chilogrammi venduti di chips, estrusi, pellets, tortillas e popcorn. Il margine operativo lordo si è attestato a 11,155 milioni di euro, in aumento dell’84% rispetto all’esercizio precedente (al lordo di alcune partite straordinarie). Migliorata anche la posizione finanziaria netta attestatasi a 11,2 milioni di euro.

“L’azienda – si legge in una nota – ha rafforzato la propria posizione competitiva nel canale dei prodotti a marchio del distributore su cui genera il 70% delle vendite con i principali attori del discount e della gdo italiani e internazionali. In crescita anche le vendite a marchio proprio, con il brand Salati Preziosi, secondo leader in Sud Italia, in particolare concentrazione in Campania, Sicilia e Puglia. Nel 2023, Preziosi Food ha ottenuto un aumento delle vendite totali superiore alla media del mercato sia a volume che a valore, su livelli comparabili con quelli del 2022”.

“I risultati del 2023 sono i migliori di sempre per la nostra azienda. Nello scenario particolarmente sfidante degli ultimi tre anni, grazie all’ambizioso programma di investimento del 2022 per l’espansione della capacità e l’ammodernamento degli impianti, siamo stati in grado di ottenere sempre crescita di volumi e fatturato – ha commentato Lorenzo Caporaletti, presidente e amministratore delegato di Preziosi Food – Inoltre, e ancora più importante, in presenza di una marcata dinamica inflazionistica dei fattori produttivi, negli ultimi trimestri, siamo riusciti a migliorare la marginalità ricercando con determinazione maggiore efficienza gestionale ed operativa, contenimento dei costi, minore incidenza dei costi fissi, grazie all’impegno di tutte le nostre risorse”.

Per il 2024 e 2025, Preziosi Food ha in piano ulteriori investimenti, in particolare dal punto di vista della produzione e utilizzo di energia rinnovabile e del recupero e riutilizzo di risorse idriche. Fra la fine di quest’anno e il prossimo, Preziosi ha stanziato un milione di euro per due progetti che prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico al fine di produrre il 30% del fabbisogno energetico da fonte rinnovabile e il recupero fino al 70% dell’acqua durante il processo industriale attraverso un “water treatment and recovery plan”. Dal punto di vista della produzione, infine, il brand prevede di espandere la propria produzione in ottica di diversificazione sugli snack ad alto potenziale, rafforzando il segmento del “better for you”, ricercando soluzioni per prodotti a minor contenuto di grassi e zuccheri, basati su vegetali e legumi, con più proteine e fibre.

Tra il 2022 e 2023, Preziosi Food ha investito oltre 12 milioni di euro negli impianti e tecnologie del proprio stabilimento di Melfi (PZ) in Basilicata, raddoppiando la capacità produttiva, migliorando il controllo e la qualità dei prodotti e incrementando l’efficienza produttiva. Oggi, Melfi impiega circa 200 persone e, grazie all’automazione delle linee di produzione, la capacità produttiva è raddoppiata a oltre 33 milioni di chili.