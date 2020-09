Preziosi su Napoli-Genoa: “Tutte le regole del protocollo sono state rispettate”

La notizia della positività di quattordici tesserati del Genoa ha sconvolto un pò tutto l’ambiente calcistico italiano. In primis quello del Napoli, che ha accolto la squadra di Preziosi due giorni fa al San Paolo. Ed è proprio il presidente della squadra ligure ad essere intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare chiarezza sulla vicenda. Il patron rossoblu ha affermato che tutte le regole imposte dal protocollo sono state rispettate dal club.

Preziosi: “Abbiamo seguito attentamente il protocollo”

Enrico Preziosi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del focolaio di Covid in casa Genoa, emerso nella giornata di ieri: “Abbiamo applicato tutte le procedure imposte dal protocollo prima della trasferta di Napoli. Tutte le regole sono state rispettate. Ora, aspettiamo l’esito dei test che abbiamo effettuato. Probabilmente, ne sapremo di più nella giornata di domani”.

Intanto anche in casa Napoli oggi si è svolto il primo giro di tamponi. L’esame verrà ripetuto nella giornata di venerdì. Tutto questo nella settimana che porta alla super sfida contro la Juventus, il cui svolgimento, in un momento come questo, è come minimo a rischio. Infatti, secondo quanto riportato da l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la partita potrebbe essere rinviata. In ogni caso, a prendere la decisione sarà il Consiglio di Lega.

