domenica, 7 Dicembre , 25

Scala, record storico per la Prima 2025: è l’incasso più alto di sempre

(Adnkronos) - Record storico per la Prima del...

Europei vasca corta: Curtis e Cerasuolo da oro, Martinenghi e Lazzari bronzo

(Adnkronos) - Valanga di medaglie azzurre agli Europei...

Da Favino a Achille Lauro, parata di vip alla Prima della Scala

(Adnkronos) - "È la mia prima volta, non...

Prima della Scala, il governatore Fontana: “Governo assente? Ce ne faremo una ragione”

(Adnkronos) - "Ce ne faremo una ragione, viviamo...
prima-della-scala,-segre:-“opera-scandalosa,-ma-mi-interessa-sempre”
Prima della Scala, Segre: “Opera scandalosa, ma mi interessa sempre”

Prima della Scala, Segre: “Opera scandalosa, ma mi interessa sempre”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPrima della Scala, Segre: "Opera scandalosa, ma mi interessa sempre"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Avevo letto in anticipo che cosa sarei venuta a vedere e a sentire. Ed è da quando avevo cinque anni che vengo alla Scala. Quindi sono preparata al balletto, all’opera per bambini ma quella di stasera è piuttosto scandalosa. Però mi interessa sempre”. A dirlo è la senatrice a vita Liliana Segre, durante il primo intervallo dell’opera ’Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk’ di Dmitrij Shostakovich che apre la stagione lirica. 

“Ho sempre interesse per quello che vedo alla Scala, che sento. Mi interessa – rimarca la senatrice, habitué del Piermarini -. Poi, posso giudicare secondo il mio gusto, però alla base mi interessa l’opera”. Quanto agli applausi ricevuti quando ha fatto il suo ingresso sul palco reale, Segre commenta: “Sono io che voglio bene alla Scala”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.