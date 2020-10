AGI – Prima di convolare a nozze, Fiat Chrysler e la francese Psa (Peugeot, Citroën, Opel) hanno superato bene la crisi del mercato automobilistico nel terzo trimestre e si dicono fiduciose che Bruxelles darà il via libera al loro progetto di fusione per creare Stellantis, il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi.

Fca, come è andato il III trimestre

Vittima nella prima metà dell’anno del crollo del mercato dell’auto innescato dalla pandemia di coronavirus, Fca è tornata in utile nel terzo trimestre, con un risultato migliore delle attese: 1,2 miliardi di euro, contro una perdita di 1,04 miliardi registrata nel secondo trimestre e un utile di 582 milioni di euro previsto dagli analisti di Factset Estimates.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Prima delle nozze annunciate, Fca e Psa reggono bene alla crisi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento