Prima di Navalny, gli avvelenamenti presunti o provati

AGI – Il caso del presunto avvelenamento dell’oppositore Aleksei Navalny, probabilmente con una sostanza aggiunta a una tazza di tè, è solo l’ultimo di una serie di sospetti o provati avvelenamenti di cittadini russi, critici delle autorità, verificatisi in patria e all’estero.

Navalny aveva passato un’esperienza simile ma meno grave, l’anno scorso, quando a luglio era stato ricoverato mentre era in carcere per una misteriosa “allergia”, che per il suo entourage altro non era che un avvelenamento con “sostanza tossica”.

Uno dei casi più clamorosi e recenti è quello della ex spia doppiogiochista, Serghei Skripal, che il 4 marzo 2018,

