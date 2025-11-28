prima-mondiale-del-film-‘ancheseliodio’

Al Festival de Cine Italiano de Madrid la pellicola di Mauro John Capece

Il cinema italiano contemporaneo attraversa una fase di profonda trasformazione, evidenziata dai dati mondiali degli incassi dei film italiani che stanno registrando ovunque un calo di spettatori. Questo solleva interrogativi sulla capacità di attrazione delle produzioni nazionali all’estero. Tuttavia, proprio in questo contesto di difficoltà emerge una nuova generazione di autori, istituzionalizzati e non, che stanno sperimentando linguaggi cinematografici innovativi, come dimostra la prima mondiale di ‘AncheSeLiOdio’, thriller familiare di Mauro John Capece che debutterà il 4 dicembre 2025 nella 18ª edizione del festival madrileno.

Il regista romano, alla sua ottava regia, presenta un’opera che riflette le contraddizioni della società contemporanea attraverso il ritratto di una famiglia in disfacimento: “Mio ottavo lungometraggio da regista, ‘AncheSeLiOdio’ non è semplicemente un thriller, è soprattutto un film di riflessione sui limiti che la famiglia pone all’evoluzione degli individui nella società contemporanea”, dichiara Capece, evidenziando come il cinema italiano stia cercando di rinnovare i propri codici narrativi.

La pellicola, sceneggiata da Corinna Coroneo e interpretata da un cast che include la stessa Corinna Coroneo, Gabriele Silvestrini, Laura Orfanelli, Milo Vallone e Randall Paul, racconta la storia di Anselmo, un padre di famiglia che si trova coinvolto in un omicidio dopo aver cercato una via di fuga dalla routine matrimoniale. Il lungometraggio è ambientato totalmente nell’Abruzzo costiero: Alba Adriatica, Giulianova, Tortoreto Lido e le sue riprese sono durate due mesi: “È un progetto a cui tengo molto, un film minimalista e, a tratti, leggero che parla di un quotidiano familiare pieno di silenzi e non detto”, spiega il regista, sottolineando l’approccio intimista dell’opera.

L’impatto sociale di produzioni come ‘AncheSeLiOdio’ si inserisce in un panorama cinematografico che sta tentando di affrontare tematiche contemporanee attraverso generi tradizionalmente commerciali come il thriller. Il film, prodotto da Giuseppe Lepore per Bielle Re, rappresenta un esempio di come il cinema d’autore italiano stia cercando di coniugare ricerca estetica e accessibilità narrativa: “Pur essendo -come anche gli altri miei lavori– molto formale a livello estetico, si tratta invece di un lungometraggio molto profondo, con un prologo e un finale decisamente imponente e vecchio stile, cinematograficamente parlando”, aggiunge Capece.

Le prospettive future del settore cinematografico italiano sembrano orientarsi verso una maggiore sperimentazione tematica e stilistica, come dimostrato dall’evoluzione del Festival di Madrid che nella sua 18ª edizione, in programma dall’1 al 7 dicembre 2025, prevede un aumento del numero di film, incontri e sezioni rispetto alle edizioni precedenti. Questa crescita organizzativa contrasta con i dati di affluenza, suggerendo una strategia di diversificazione dell’offerta per attrarre nuovi pubblici.

“’AncheSeLiOdio’ è un film complesso e semplice allo stesso tempo che mira a svelare menzogne e storture presenti nella società contemporanea’, conclude Capece, definendo la sua opera come ‘una metafora schietta ed esagerata di ciò che succede in tante famiglie dove il matrimonio va avanti nonostante i tradimenti e le bugie”. L’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per l’inizio del 2026 con distribuzione Imago, in un mercato che dovrà dimostrare se il pubblico italiano è pronto ad accogliere questa nuova ondata di cinema d’autore che utilizza i codici del genere per esplorare le contraddizioni sociali contemporanee.