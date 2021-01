Prima pagina CdS: “De Laurentiis chiama Benitez, il manager prende tempo” – La situazione

Sono ore delicatissime in casa Napoli. Dopo diverse avvisaglie, la gestione tecnica targata Rino Gattuso è venuta clamorosamente meno in quel di Verona. Lo spettro di Rafa Benitez davvero incombe su Righio? Il collettivo azzurro, purtroppo, malgrado le temperature rigide, si è sciolto come neve al sole… Forse lo abbiamo già scritto, ma la sola verità è che la situazione è pittusto torbida. Si naviga a vista, c’è molto di cui discutere al di là di un’ipotetico cambio di guida tecnica… L’ipotesi del passaggio di consegne però, è sempre più concreta secondo alcune autorevoli firme.

Benitez-Napoli, contatto!

In casa Napoli le cose non vanno affatto bene: manca un progetto tattico – o forse dovremmo dire un’identità – e i calciatori sembrano totalmente demotivati. In radio e in tv non si parla d’altro: quale saranno le prossime mosse del presidente De Laurentiis? Ciccio Marolda, decano del giornalismo napoletano, lancia una clamorosa ipotesi di mercato che suona un po’ come la conferma di un’indiscrezione. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Canale21: “De Laurentiis in questo momento sta tacendo. Ma se parlasse ora come ora dovrebbe confermare o destituire la posizione dell’allenatore. Poi… che la società faccia il proprio lavoro a prescindere dalle esternazioni, questo è un altro discorso. Se il Napoli fallisce il quarto posto rischia una crisi finanziaria. Il club sta pensando seriamente al ritorno di Rafa Benitez, e Rafa non ha detto di no”.

La voce trova conferma anche sulle pagine del Corriere dello Sport. Il noto quotidiano sportivo insiste sulla ventilata ipotesi di un ritorno “all’ovile” del manager ex Liverpool e Real Madrid. Così come si apprende dalla foto della prima pagina in allegato, tra De Laurentiis e Benitez ci sarebbe stato un contatto e Rafa avrebbe chiesto 48 ore per decidere.

