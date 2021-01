Prima pagina CdS: “Gattuso a rischio, idea Benitez! L’ira di De Laurentiis che studia il cambio…” – FOTO!

Così come abbiamo scritto nel post partita, queste sono ore molto delicate in casa Napoli, ore di riflessione. La brutta sconfitta rimediata al Bentegodi fa male, molto più di quanto ci si poteva aspettare alla vigilia di un match che, se vinto, avrebbe presumibilmente riaperto il discorso scudetto (la prospettiva adesso, è assai diversa). Per questo motivo è dalla serata di ieri – siamo ben oltre la mezzanotte – che si susseguono molte voci in relazione agli umori del club azzurro. La stampa inglese ha fatto il nome di Benitez, poi però sono arrivate ulteriori conferme di spessore.

Benitez-Napoli: si muove qualcosa?

La debacle di Verona sembra aver messo in bilico la panchina di Rino Gattuso e l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha confermato l’indiscrezione. Secondo i colleghi, ci sarebbe stato in queste ore un contatto tra De Laurentiis e Benitez per un ritorno al Napoli dello spagnolo. Il quotidiano ci riferisce di un presidente molto arrabbiato e pronto a decisioni coraggiose.

