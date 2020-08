AGI – Prima uscita ufficiale per il ticket Joe Biden e Kamala Harris. Oggi pomeriggio il candidato democratico e colei che ha scelto ieri, dopo tre mesi di selezione, come candidata a vice nella corsa alla Casa Bianca terrano il primo incontro pubblico insieme. La senatrice californiana, prima donna nera nella storia americana scelta come vice in un ticket presidenziale, raggiungerà il Delaware, dove vive Biden, e da lì lanceranno un messaggio agli elettori.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Prima uscita ufficiale per il ticket Biden-Harris proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento