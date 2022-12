Primato per la Calabria: è regione con meno incendi

CATANZARO – “Tra le cose che ricordo con maggiore soddisfazione è l’aver convinto gli operai forestali a partecipare più attivamente ed utilmente alla campagna antincendi e aver dimostrato al Paese che la forestazione può essere una risorsa. Abbiamo conseguito il primato, una volta tanto, di regione con meno incendi”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oggi a Catanzaro alla Cittadella

regionale, facendo il punto con i giornalisti sull’attività del 2022.

REGIONE VIRTUOSA GRAZIE A SFORZO ORGANIZZATIVO

“Ogni anno – ha evidenziato – eravamo nelle prime pagine dei giornali e telegiornali come regione dove bruciavano più foreste. Quest’anno, invece – ha aggiunto – abbiamo dimostrato di essere tra le più virtuose. Semplicemente con uno sforzo organizzativo, il contributo delle associazioni di protezione civile, dei forestali e qualche drone che ha beccato qualche piromane, siamo riusciti a fare in modo che la Calabria si presentasse questa volta come una Regione di eccellenza. Un modello – ha concluso –

che ci stanno copiando altre Regioni”.

