Primavera, che beffa! Azzurrini raggiunti nel finale dall’Entella – La cronaca del match

Ultimo assalto fatale al Napoli. Si pregustava già il sapore della terza vittoria consecutiva ma Antonioni ha spento i sogni di gloria agli azzurrini. Un gol segnato, un rigore contro sbagliato e un paio di occasioni per chiudere la gara. Al Napoli è mancato il colpo del ko nel momento topico del match e alla fine Cascione porta a casa soltanto un punto. Ma che rammarico.

Primo tempo

Il Napoli parte alla sua maniera ovvero all’attacco e già al 12′ sblocca la gara: dalla sinistra Sami fa partire uno spiovente che viene raccolto da Cataldi che di testa batte Balducci. Ma, come già accaduto contro il Cosenza, gli azzurrini rischiano di subire l’immediato pareggio ma Idasiak, dopo Zilli, ipnotizza anche De Simone dal dischetto e conserva il provvisorio vantaggio del Napoli. Poco dopo Ambrosino va a pochi centimetri dallo 0-2 ribattendo in porta un miracolo di Balducci su un tiro dello scatenato D’Agostino ma la palla, dopo aver picchiato sulla traversa, non oltrepassa del tutto la linea di porta. La prima frazione sfila via senza particolari sussulti: da annotare le ammonizioni di Cataldi e Iaccarino.

Secondo tempo

Nella ripresa i padroni di casa si riversano in attacco a caccia del gol del pareggio. Tuttavia è il Napoli ad avere palle gol per chiudere virtualmente la gara. Al 60′ è Costanzo, su uno sviluppo d’angolo, a colpire di testa a zero metri dalla porta ma Balducci, in giornata di grazia, è miracoloso e tiene in vita i suoi. Girandola di cambi: entra prima Potenza, poi è il turno di Furina che fa rifiatare D’Agostino. La Virtus Entella risponde con gli innesti di Maresca e Tosi per Scaldarella e De Simone. Entrano anche Antonioni, Mazzotta e Frateschi. Nel finale succede di tutto: prima Mazzotta spaventa il Napoli sfiorando il gol del pareggio all’89’ concludendo incredibilmente fuori a porta vuota. E’ il preludio al gol del pareggio dell’Entella, siglato nel recupero da Antonioni.

Con questa pareggio il Napoli rimane stabile a centro classifica salendo a quota 8 (in attesa di recuperare tre gare). Ma il Lecce vince ancora e allunga in testa. Nel prossimo turno il Napoli tornerà di scena a Cercola, nel derby contro il Benevento.

Antonio De Crecchio

