Primavera, il Napoli punta su Angelini: ieri il primo incontro con la squadra

Mentre il Napoli di Gattuso si riprende dalle ultime uscite stagionali e conquista un vittoria fondamentale per la stagione in Coppa Italia. C’è la Primavera catapultata in una vera e propria emergenza. Gli azzurrini sono ultimi in classifica con 9 punti e devono tornare subito alla vittoria per sperare di non retrocedere. Devono vincere subito, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Torino. La prima del girone di ritorno.

La situazione

Per questo motivo la società ha deciso di esonerare il tecnico Baronio. Una scelta presa con consapevolezza ma soprattutto con il nome del sostituto già in mano. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico della Primavera azzurra sarà Giuseppe Angelini. Ci sarebbe anche già stato il primo incontro con la squadra nella giornata di ieri per definire cosa dovrà essere fatto nelle prossime 14 sfide.

