Dopo la prima vittoria sotto la guida del tecnico Angelini, il Napoli Primavera torna in campo. A partire dalle ore 13, presso lo Stadio Ianniello di Frattamaggiore, gli azzurrini saranno impegnati nella sfida contro i pari di età del Bologna. Una gara importante essendo i partenopei in difficoltà per quanto riguarda la situazione in classifica.

I convocati

Il portale online della società partenopea ha diramato la lista dei convocati del tecnico Angelini in vista del match di Primavera tra il Napoli ed il Bologna.

Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Mancino A.,Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Sami, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

The post Primavera – Napoli domani in campo contro il Bologna: i convocati di Angelini appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento