Termina 0-2 Napoli-Pescara Primavera, gara giocata questo pomeriggio alle 16 dagli azzurrini di mister Cascione. Con questa vittoria gli abruzzesi sono primi, mentre continua la stagione tormentata per i partenopei.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Primavera Napoli-Pescara 0-2

Decide un uno-due micidiale del Pescara, intorno l’ora di gioco, con le reti di Chiarella e Kuqi in 2′. Gli azzurri ci hanno provato fino alla fine, ma in rete ci sono andati gli ospiti che balzano così in vetta alla classifica. Resta a metà classifica il Napoli, a quota 11. Di questo passo lo spettro della zona play-out diventerà sempre più concreto.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Primavera Napoli-Pescara 0-2: uno-due micidiale intorno l’ora di gioco appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento