Primavera Napoli-Torino, esordio in panchina per Angelini: i convocati azzurri

è arrIl Napoli Primavera giocherà domani contro il Torino allo stadio De Paoli di Chieri alle ore 12 per la sedicesima giornata di campionato. Giuseppe Angelini, nuovo allenatore degli azzurrini che ha preso il posto di Roberto Baronio, farà il suo esordio in panchina. Ecco, dunque, i convocati del mister partenopeo.

Primavera Napoli-Torino, i convocati di Angelini

Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mancino V., Manzi, Palmieri, Potenza, Senese, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Lunedì il club partenopeo aveva annunciato l’esonero di Baronio dalla panchina della Primavera con la seguente nota ufficiale:

“La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale”.

Mercoledì è arrivato poi l’annuncio del nuovo allenatore:

“La SSC Napoli comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera al Signor Giuseppe Angelini. La Società augura al nuovo tecnico un buon lavoro”.

