giovedì, 15 Gennaio , 26

Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia

(Adnkronos) - Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti...

Serie A, oggi Como-Milan – Diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e no al 30%

(Adnkronos) - I Sì al referendum sulla riforma...

Sordi, Gasparri: “personaggi attualissimi, ha anticipato crisi giustizia”. Verdone: “Sdrammatizzava la vita”

(Adnkronos) - “I personaggi di Alberto Sordi hanno...
prime-immagini-de-“l’invisibile”,-la-serie-su-matteo-messina-denaro
Prime immagini de “L’Invisibile”, la serie su Matteo Messina Denaro

Prime immagini de “L’Invisibile”, la serie su Matteo Messina Denaro

Video NewsPrime immagini de "L'Invisibile", la serie su Matteo Messina Denaro
Redazione-web
Di Redazione-web

Prossimamente su Rai 1, con Lino Guanciale e Ninni Bruschetta

Roma, 15 gen. (askanews) – In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro – il 16 gennaio del 2023 – ecco le prime immagini della nuova miniserie prossimamente in onda su Rai 1 “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, diretta da Michele Soavi. A interpretarla Lino Guanciale nei panni del Colonnello responsabile della cattura; Levante – al secolo Claudia Lagona – che interpreta sua moglie; Leo Gassmann, nel ruolo di un esperto della squadra investigativa. È affidato a Ninni Bruschetta, invece, il ruolo di Messina Denaro.Le prime immagini raccontano il momento in cui il Colonnello sprona i suoi ad arrestare il latitante da più di 20 anni. “La ricostruzione della cattura di Matteo Messina Denaro – ha detto la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati – frutto di un rigoroso lavoro di documentazione e di una messa in scena di grande intensità, interpretata da Lino Guanciale e sostenuta da un grande cast diretto da Michele Soavi, offre al pubblico uno sguardo autentico sul lavoro delle istituzioni e sulla determinazione di chi ha operato per affermare la legalità. È un progetto che testimonia la funzione di Servizio Pubblico della Rai e la sua capacità di trasformare la memoria recente in racconto condiviso”.L’idea della serie, articolata in due serate speciali e realizzata da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, è di Pietro Valsecchi, che ha commentato: “La cattura dell’ultimo Padrino rappresenta un momento decisivo della storia recente italiana. È il risultato di un lavoro istituzionale silenzioso e articolato, dove si incrociano memoria, giustizia e identità collettiva”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.