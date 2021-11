Prime nomine per la giunta Gualtieri: Ruberti capo di gabinetto, Aielli direttore generale

ROMA – Arrivano le prime quattro nomine della nuova Giunta: a quanto si apprende, nel corso della prima riunione della giunta della neonata amministrazione capitolina, il sindaco Roberto Gualtieri ha scelto Albino Ruberti come capo di Gabinetto, Giulio Bugarini come capo della segreteria, Paolo Aielli come direttore generale del Campidoglio e Cristina Maltese come segretario particolare.

