Primi due casi di coronavirus in Italia. Il governo dichiara lo stato d’emergenza

All’indomani dell’accertamento dei primi due casi di coronavirus in Italia, il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per sei mesi “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Per affrontare l’emergenza l’esecutivo di Giuseppe Conte ha poi deciso lo stanziamento di cinque milioni di euro.

Ad oggi sono ricoverati all’Istituto per le malattie infettive Spallanzani due pazienti positivi al test coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi: lei, 65 anni, in condizioni cliniche discrete, il marito di 66 anni ha condizioni discrete con interessamento polmonare più pronunciato.

"La moglie –

