Possibilità di frequentare i Corsi di Laurea nelle Strutture convenzionate italiane

ISFOA – Hochschule fur Sozialwissenschaften und Management Unitelematica di Diritto Internazionale in collaborazione con MCU (Meta Conoscenza Universale – Tirana) presentano il primo corso di Laurea in Scienze Osteopatiche attivato nello Stato dell’Albania.

Corso di Laurea che sarà integrato da 3D Posture Analyzer Moti Physio per la didattica osteopatica.

Nell’ambito della professione sanitaria dell’Osteopata, il laureato è un Operatore Sanitario a cui competono le attribuzioni previste dal D.P.R. 7 Luglio 2021 n. 131; ovvero è un professionista sanitario che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico e, dopo aver interpretato i dati clinici, il laureato Osteopata riconosce l’indicazione al trattamento ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva ed i test osteopatici per individuare la disfunzione e trattarla (Decreto Interministeriale n.1563 -01.12.2023 MUR Repubblica Italiana).

Coloro che conseguono il titolo accademico in osteopatia potranno pianificare il trattamento selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente, eseguendole in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, valutandone poi gli esiti.

L’ISFOA – MCU, daranno a tutti coloro che vorranno iscriversi a questo corso di laurea la possibilità di frequentare i Corsi di Laurea nelle Strutture convenzionate italiane con stage finale in Tirana ed il conseguimento della Laurea Triennale e Magistrale Specialistica nelle varie discipline osteopatiche per i possessori di Diplomi e Diplomi in Osteopatia, Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Fisioterapia, Scienze Motorie.

L’inizio dei Corsi è previsto per ottobre 2024, per info ed iscrizioni contattare +355 694439339 (Albania), +39 3923777344 (Italia) e-mail MCU.Tirana@gmail.com

