Organizzato da Commissione Ue, presente anche Francesca Bria, presidente CDP Venture Capital

Roma, 22 mar. (askanews) – Si è aperto ieri il primo European Innovation Day a San Francisco. Organizzato dalla Commissione europea, presieduto da Mariya Gabriel, Commissario per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù a cui partecipa anche Francesca Bria, la Presidente di CDP Venture Capital. La delegazione europea presenterà agli stakeholders della Silicon Valley il futuro dell’innovazione europea attraverso la Nuova Agenda Europea per l’Innovazione. Insieme alla Commissaria e alla Presidente Bria è presente un gruppo di oltre 40 rappresentanti di aziende, investitori, startup e istituzioni europee protagonisti del nuovo ecosistema di innovazione deeptech in crescita.

Nel corso dello European Innovation Days Summit, nel talk “Europe is calling innovators!” dedicato a introdurre le opportunità dell’Europa e le sue prospettive di crescita e investimenti, la Presidente di CDP Venture Capital Sgr Francesca Bria è intervenuta insieme a Jean-David Malo, Ceo dello European Innovation Council, Nora Khaldi dell’European Institute for Innovation and Technology e Anna Panagopoulou, Direttore Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea.

La Presidente Bria è intervenuta dichiarando: “Le partnership e gli investimenti internazionali sono essenziali per la crescita dell’ecosistema di innovazione europeo. L’Italia può assumere un ruolo sempre più centrale in Europa e a livello globale, valorizzando le proprie competenze distintive nella ricerca e il talento imprenditoriale. Per fare questo, però, diventa fondamentale collegare il nostro ecosistema con quelli internazionali e abbiamo già lanciato 2 fondi con questo scopo: ” Large Ventures Fund: con l’obiettivo di raccogliere risorse per 750 milioni di euro, aiuterà le nostre migliori scale-up a crescere sui mercati internazionali, anche co-investendo insieme a fondi di venture capital esteri ” Fondo di Fondi internazionale: che sarà presto operativo, per investire in fondi di venture capital esteri che mostrano interesse ad avere una maggiore presenza nel nostro Paese, stimolando i loro investimenti in Italia”.

continua a leggere sul sito di riferimento