Primo evento per Trump dopo il Covid: “Sradicheremo il virus cinese”  

AGI – IIl presidente americano, Donald Trump, sta bene. Questo è il primo messaggio che ha voluto trasmettere quando è comparso, senza mascherina, del balcone che si affaccia sul Prato sud della Casa Bianca, dove lo aspettavano trepidanti almeno duemila persone, non tutti a distanza e con la mascherina.

E e non si sono trattenuti nel mostrare la gioia di rivederlo, la prima volta in pubblico dal 2 ottobre quando gli è piombata sulla testa la positività al Covid. “Sto bene, non prendo farmaci”, ha subito rassicurato. E per dimostrarlo ha annunciato che la prossima settimana “inizieranno dei grandi comizi elettorali”.

