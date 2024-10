Primo incontro Ishiba-Yoon possibile già la prossima settimana

Dopo elezione del premier giapponese, appuntamento in Laos

Roma, 3 ott. (askanews) – Il primo incontro tra il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il nuovo primo ministro giapponese Shigeru Ishiba potrebbe avvenire già la prossima settimana, a margine del vertice delle Nazioni del Sudest asiatico (ASEAN) in Laos. Lo ha dichiarato oggi l’ufficio di Yoon a Seoul.

Il leader sudcoreano, che ha intrattenuto con il predecessore di Ishiba, l’ex premier Fumio Kishida, rapporti intensi dopo anni di freddo tra Tokyo e Seoul, partirà mercoledì per il Laos e vi resterà fino a venerdì. Yoon prevede di visitare anche la Filippine e Singapore.

“La Corea del Sud e il Giappone stanno consultandosi su un incontro bilaterale, ipotizzando la visita del primo ministro giapponese in Laos”, ha detto ai giornalisti un alto funzionario presidenziale, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

L’incontro previsto arriva in un momento in cui ci si aspetta di capire come Yoon e Ishiba collaboreranno per mantenere lo slancio verso una maggiore cooperazione bilaterale nell’affrontare le minacce in evoluzione della Corea del Nord e altre sfide comuni.

Mercoledì, Yoon e Ishiba hanno tenuto il loro primo colloquio telefonico, durante il quale hanno condiviso la necessità di una cooperazione bilaterale e trilaterale con gli Stati uniti per affrontare le minacce della Corea del Nord.

Durante la chiamata, i leader hanno concordato di continuare la loro regolare “diplomazia navetta” e di incontrarsi il prima possibile per discutere apertamente delle relazioni bilaterali e di altre preoccupazioni comuni.

I legami bilaterali nippo-coreani sono migliorati dopo che Yoon ha deciso lo scorso anno di risolvere la lunga disputa sull’utilizzo di lavoratori coreani forzati durante la Seconda guerra mondiale compensando le vittime ancora in vita senza l’intervento economico delle imprese giapponesi.

Yoon e Kishida negli ultimi due anni si sono incontrati ben 12 volte.