Primo ok al dl Ristori: stop ai mutui prima casa per tutto il 2021 e sconti sugli affitti

AGI – Stop al pagamento delle rate dei mutui sulla prima casa fino alla fine del 2021, un rimborso del 50% per i proprietari che applicano uno sconto sull’affitto, la possibilità di pagare l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap anche in quattro rate a partire da aprile e la sospensione delle tasse sul suolo pubblico per bar e ristoranti.

Sono alcune delle novità del decreto Ristori – in cui sono stati assorbiti anche il bis, il ter e il quater – che ha ottenuto il primo via libera nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato e lunedì approderà in Aula per il voto di fiducia.

