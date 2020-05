Primo tampone negativo: Napoli avanti tutta

Giovedì secondo prelievo per i giocatori, fra venerdì e sabato la squadra potrà tornare in campo se non ci saranno positività

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Primo tampone negativo: Napoli avanti tutta proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento