AGI – Primo tampone negativo per Silvio Berlusconi. E’ quanto si apprende dallo staff del presidente di Forza Italia. Il Cavaliere, in isolamento ad Arcore dopo il ricovero per la polmonite conseguente al coronavirus, ora attende il secondo tampone negativo per considerarsi guarito dal Covid 19. Intanto Berlusconi ha festeggiato il suo 84simo compleanno coi figli, anche loro positivi al Covid nella settimane scorse, con una cena a Villa San Martino.

Compleanno in ‘quarantena’ ad Arcore per Silvio Berlusconi. Ottantaquattro anni oggi, il presidente di Forza Italia ha passato la giornata con la fidanzata Marta Fascina a Villa San Martino,

