princes-sbarca-in-borsa-a-londra-5-novembre:-prezzo-ipo-tra-475-590-pence

Milano, 22 ott. (askanews) – Princes group, società controllata dalla New Princes di Angelo Mastrolia, debutterà alla borsa di Londra il prossimo 5 novembre, mentre il trading condizionato avrà inizio entro fine ottobre. La forchetta di prezzo è stata fissata tra 475 e 590 pence per azione ordinaria, con una capitalizzazione stimata tra 1,162 miliardi e 1,243 miliardi di sterline. Lo riporta in una nota il gruppo alimentare.

L’offerta comprenderà fino a 84.210.526 azioni ordinarie di nuova emissione al fine di raccogliere fino a 400 milioni di sterline di capitale, “a supporto della crescita inorganica di Princes group tramite acquisizioni”, rimarca la nota. Inoltre, potranno essere vendute fino a un massimo di 12.631.578 nuove azioni nell’ambito dell’opzione di over-allotment, per raccogliere un capitale fino a 60 milioni di sterline.

La società, si legge, “ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere fino a 200 milioni di sterline di azioni ordinarie nell’ambito dell’offerta, da ripartire in base alla fascia di prezzo e al prezzo finale di offerta”.