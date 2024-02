Principe William diserta cerimonia per ‘ragioni personali’. Fonti Kensington Palace: “Kate sta bene”

(Adnkronos) – Che succede nella famiglia reale britannica? Il principe William ha rinunciato all’ultimo a presenziare a una cerimonia alla memoria del defunto ex re di Grecia Costantino, suo padrino di battesimo, dove avrebbe dovuto anche pronunciare un discorso. Kensington Palace ha fatto sapere che la cancellazione è dovuta a una “questione personale”, senza fornire altri dettagli.

Fonti reali, citate dalla Bbc, riferiscono che non vi è nulla di allarmante e che la moglie di William, Kate, si sta riprendendo bene dall’operazione all’addome subita a metà gennaio. Il principe di Galles ha personalmente avvertito questa mattina la famiglia reale greca che non sarebbe potuto venire. Neanche re Carlo III, che si sta curando per un tumore, è potuto venire alla cerimonia.

Il forfait di William apre molti interrogativi. Di fronte all’emergenza dell’operazione di Kate, che non riapparirà in pubblico prima di Pasqua, e alla malattia di Carlo, Palazzo reale ha sempre mantenuto un tono il più possibile rassicurante. Mentre l’annuncio di oggi, all’ultimo e senza dettagli, rischia di dare adito a speculazioni sui veri motivi del cambiamento di programma. Tanto più che i reali sono solitamente attenti a mostrarsi ligi ai loro doveri pubblici.

Il rito religioso alla sua memoria si è tenuto alla cappella di St. George del castello di Windsor, la stessa dove sono sepolti la regina Elisabetta II e il marito Filippo. Erano presenti la regina Camilla, il principe Andrea con l’ex moglie Sara e Beatrice, una delle figlie, così come la principessa Anna con la figlia Zara e il genero Mike Tindall. Diversi membri di famiglie reali straniere sono venuti apposta per la cerimonia. Al posto di William, il discorso è stato pronunciato dal principe ereditario Pavlos, figlio di Costantino. Morto nel gennaio 2023, molti anni dopo essere stato rovesciato da un colpo di stato militare, l’82enne re Costantino era un cugino primo di Filippo, il padre del sovrano. Lui e Carlo erano molto vicini, uniti anche da un comune amore per la barca a vela.

Re Carlo si trova in questi giorni a Windsor, ma questa mattina ha lasciato la residenza e non è previsto nessun suo incontro privato con gli ospiti stranieri. Il sovrano 75enne, il cui tumore è stato scoperto dopo un’operazione alla prostata, si sta curando ambulatorialmente. Per il momento ha cancellato tutti gli impegni pubblici. La natura e lo stadio del suo tumore non sono stati resi noti, così come s’ignora il motivo per cui Kate è stata operata.