private-equity,-primo-closing-da-180-mln-di-euro-per-il-iv-fondo-di-equinox

Investirà solo in Italia puntando su mid cap da 200 mln di euro di fatturato

Equinox, una società di gestione di fondi di Private Equity con sede in Lussemburgo, è attiva da più di 25 anni nel settore mid-market in Italia e ha recentemente comunicato il primo closing del suo nuovo fondo, Equinox IV, che ha raggiunto oltre 180 milioni di euro, superando di gran lunga l’obiettivo fissato, avviando così il progetto per raggiungere un obiettivo finale di 425 milioni di euro entro la fine del 2026.

Equinox IV si dedicherà esclusivamente ad investimenti in Italia, concentrandosi su aziende familiari con ricavi fino a 200 milioni di euro, amministrate da imprenditori intenzionati a migliorare la governance e la gestione delle loro attività. Nel perseguire la sua strategia d’investimento, il fondo rivolgerà particolare attenzione a tematiche cruciali come la transizione digitale e quella energetico-ambientale, senza ignorare l’influenza delle dinamiche demografiche e geopolitiche.

Gli ambiti di interesse variano dall’industria e dalla tecnologia del Made in Italy, all’ecologia, alla salute e al benessere. Le partecipazioni azionarie prevedono un importo standard tra 20 e 50 milioni di euro, principalmente in operazioni di controllo condiviso, con l’opzione di includere co-investitori istituzionali e uffici familiari. Anche se gli investimenti sono limitati all’Italia, il fondo mira a diversificare geograficamente attraverso operazioni di fusione e acquisizione delle aziende in portafoglio, anche al di fuori dell’Europa.

“Il primo closing di Equinox IV, superando i 180 milioni di euro, ci offre l’opportunità di iniziare con energia e una chiara visione degli obiettivi: intendiamo supportare imprenditori italiani di successo in iniziative di crescita significativa, sfruttando la digitalizzazione, la transizione energetico-ambientale e una governance avanzata. Il nostro compito è quello di essere un partner industriale e finanziario per le famiglie, al fine di creare valore sostenibile e duraturo”, ha dichiarato Giorgio Mercogliano, Managing Partner di Equinox.

“Con Equinox IV, rafforziamo la nostra direzione: maggiori investimenti in buy-and-build, un incremento dell’innovazione e un’integrazione profonda dei principi ESG. Non si tratta di una moda temporanea: è l’approccio serio per condurre affari oggi, gestendo i rischi con consapevolezza e incrementando la resilienza e l’efficienza delle nostre aziende, a beneficio di tutti gli stakeholder”, ha aggiunto.

Con il primo closing, il nuovo Fondo consolida la posizione di Equinox nel segmento mid-cap italiano, grazie a una raccolta di fondi già avviata, un mandato tematico chiaro e una strategia rivolta alla concentrazione nei settori maggiormente interessati dalle grandi trasformazioni in corso, con una serie di potenziali investimenti già avviati.

Attualmente si stanno esaminando varie possibilità nei campi dell’economia circolare, della transizione energetica e dell’edilizia ecologica.

Giovanni Lombardi Stronati