problema-medico-a-bordo-della-stazione-spaziale-internazionale.-la-nasa-anticipa-il-rientro-della-missione

ROMA – La NASA ha annunciato che anticiperà il rientro sulla Terra dell’equipaggio della missione Crew-11, attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), a causa di “un problema medico serio” di un astronauta attualmente residente e operativo a bordo del laboratorio orbitante.

Secondo quanto comunicato dall’agenzia spaziale statunitense, il personale coinvolto è in condizioni stabili, ma la situazione ha spinto i team di terra a prevedere un ritorno anticipato degli astronauti per garantire una più completa valutazione clinica a terra.

Il programma di rientro non è ancora stato definito con precisione, ma la NASA ha confermato che la squadra, composta da quattro membri (provenienti da Stati Uniti, Giappone e Russia) e già vicina alla fine della sua permanenza in orbita, tornerà a Terra nei prossimi giorni, utilizzando una capsula SpaceX.

La decisione arriva dopo che una passeggiata spaziale programmata per giovedì è stata annullata proprio in seguito alla comparsa del problema medico, che ha indotto l’agenzia e i suoi partner internazionali a valutare diverse opzioni operative e di rientro. La Nasa sta inoltre esaminando le opzioni disponibili per anticipare il lancio della missione Crew-12.

Si tratta della prima evacuazione medica dalla Stazione Spaziale Internazionale nella storia della NASA. In precedenza, alcuni astronauti erano stati curati direttamente in orbita per disturbi di lieve entità, come mal di denti o problemi alle orecchie. La NASA ha ribadito che la sicurezza dell’equipaggio resta la priorità assoluta e che ulteriori dettagli, compresa la data esatta di rientro, saranno resi noti nei prossimi giorni.

(Foto di repertorio)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it