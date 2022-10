Problemi a Whatsapp, la app è in crash: disservizi in tutto il mondo

BOLOGNA – Già ieri sera si erano verificati disservizi e problemi. Oggi, poi, 25 ottobre, poco dopo le 9, Whatsapp è andato totalmente in down: non si possono mandare nè ricevere messaggi (l’invio resta sospeso con l’orologino quadrato che non se ne va). Come accade puntualmente ogni volta che c’è un disservizio del servizio di messaggistica, su Twitter l’hashtag #Whatsappdown vola in cima alla classifica e il web si scatena. Ecco riversarsi centinaia di tweet di chi spiega di aver provato a riavviare il telefono 5 volte prima di capire che era #Whatsappdown, chi scrive quanto sia pessima la giornata dopo questa notizia, chi immagina Zuckerberg alle prese con grovigli di cavi per sistemare il fattaccio e chi posta meme divertenti sulle più svariate reazioni alla cosa.

WhatsApp Engineer right now.#WhatsAppDown pic.twitter.com/DpQe699Tax— Anu Keerthi (@AnuKeerthi03) October 25, 2022

LE SEGNALAZIONI SU DOWNDETECTOR

Sul sito Downdetector di Ookla, dalle 8.53 alle 9.23 le segnalazioni di problemi sono passate da 2 a 21.592. Downdetector segnala un incidente solo quando il numero di segnalazioni di problemi è significativamente superiore al volume tipico per quell’ora del giorno.Le segnalazioni sono diffuse pressoché uniformemente in tutta Italia, con una distribuzione minore al Sud e in Sardegna e nel nord est. Il 76% dei disservizi comunicati a Downdetector riguardano l’invio di messaggi.

LE ALTRE PIATTAFORME

Al momento, di fatto, Whatsapp non funziona, neanche da pc fisso. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. Non è la prima volta che il servizio di messaggistica va in crash, in passato la cosa si è verificata già altre volte, con black out anche di molte ore di fila.

