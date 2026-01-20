martedì, 20 Gennaio , 26

Jacobs torna ad allenarsi con coach Camossi: la decisione verso Los Angeles 2028

(Adnkronos) - "Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con...

Chi cerca lavoro non pensa solo a stipendio, per 4 su 10 benessere è decisivo

(Adnkronos) - Lo stipendio è importante. Ma non...

Sindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: “Non fate come noi”

(Adnkronos) - Paura per i sindaci di Taormina...

Macron e il ‘giallo’ degli occhiali a specchio: cosa nascondono per l’esperto

(Adnkronos) - Cosa nascondono i vistosi occhiali a...
procaccini-(ecr):-“con-trump-bisogna-trattare-per-forza”
Procaccini (Ecr): “Con Trump bisogna trattare per forza”

Procaccini (Ecr): “Con Trump bisogna trattare per forza”

MondoProcaccini (Ecr): “Con Trump bisogna trattare per forza”
Redazione-web
Di Redazione-web

STRASBURGO – Sospendere la ratifica dell’accordo commerciale tra Ue e Stati Uniti è una decisione “presa di pancia e non di testa”, un errore e una mossa “poco intelligente”: parole di Nicola Procaccini, eurodeputato del gruppo Conservatori e riformisti (Ecr), sentito dall’agenzia Dire. La sua tesi è l’intesa “porta vantaggi all’Europa”, anche se certamente “un accordo perfetto sarebbe a dazi zero”. Sempre sui rapporti transatlantici, Procaccini sottolinea: “Difendiamo l’idea fondante dell’Ue, che è un’alleanza di popoli europei che stanno insieme per fare poche cose, serie e importanti, ma difendiamo anche l’unità dell’Occidente, che non è soltanto il nostro passato ma anche il nostro futuro”. E ancora: “Noi ci poniamo come ponte tra le due sponde dell’Atlantico, specialmente in momenti difficili come quello attuale in cui c’è bisogno di abbassare i toni, di trattare e di negoziare, anche se sappiamo che Donald Trump è negoziatore molto abrasivo e molto difficile”. Procaccini aggiunge: “Non abbiamo alternative, siamo troppo interdipendenti per poterci fare la guerra, anche solo commerciale”. Il deputato, co-presidente dei Conservatori e riformisti al Parlamento Ue, è stato eletto con il partito Fratelli d’Italia (Fdi).Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.