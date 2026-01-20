procaccini-(ecr):-“con-trump-bisogna-trattare-per-forza”

STRASBURGO – Sospendere la ratifica dell’accordo commerciale tra Ue e Stati Uniti è una decisione “presa di pancia e non di testa”, un errore e una mossa “poco intelligente”: parole di Nicola Procaccini, eurodeputato del gruppo Conservatori e riformisti (Ecr), sentito dall’agenzia Dire. La sua tesi è l’intesa “porta vantaggi all’Europa”, anche se certamente “un accordo perfetto sarebbe a dazi zero”. Sempre sui rapporti transatlantici, Procaccini sottolinea: “Difendiamo l’idea fondante dell’Ue, che è un’alleanza di popoli europei che stanno insieme per fare poche cose, serie e importanti, ma difendiamo anche l’unità dell’Occidente, che non è soltanto il nostro passato ma anche il nostro futuro”. E ancora: “Noi ci poniamo come ponte tra le due sponde dell’Atlantico, specialmente in momenti difficili come quello attuale in cui c’è bisogno di abbassare i toni, di trattare e di negoziare, anche se sappiamo che Donald Trump è negoziatore molto abrasivo e molto difficile”. Procaccini aggiunge: “Non abbiamo alternative, siamo troppo interdipendenti per poterci fare la guerra, anche solo commerciale”. Il deputato, co-presidente dei Conservatori e riformisti al Parlamento Ue, è stato eletto con il partito Fratelli d’Italia (Fdi).Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it