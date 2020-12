“Procedure veloci o perdiamo i soldi del Recovery”, dice Gualtieri

AGI – Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, condivide le opinioni del commissario Ue Paolo Gentiloni sulla necessità di accelerare il piano per il Recovery Fund e di velocizzare le procedure di spesa.

“Se non facciamo le opere e gli investimenti nei tempi e secondo i criteri indicati, non è che riceviamo i soldi in ritardo. Li perdiamo proprio”, dice Gualtieri a ‘la Repubblica’, e spiega: “Non funziona come per i fondi ordinari. Se non realizziamo i progetti, perdiamo i soldi. E paradossalmente li perdiamo doppiamente perché il meccanismo prevede che noi li anticipiamo e poi ce li rimborsano.

