Prodi: “Meloni obbediente a Trump. Alternativa al governo è scarsa, non ha forza né visione”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La destra perde solo se c’è un’alternativa di governo con programmi e obiettivi precisi. Per ora l’alternativa è scarsa, che non ha la forza e la visione futura per dire di essere pronti a governare. Il leader può venire, ma dobbiamo avere un programma pluralistico”. Così Romano Prodi a Otto e mezzo su La7. 

“Il dialogo è quello che può portare alla formazione di una forza di un’ampiezza tale da rappresentare un’alternativa – sottolinea – Per ora non appoggio nessun nuovo movimento ma li guardo con interesse. Non mi chiedono consigli ma li posso dare anche se non me li chiedono”.  

“Meloni ha l’abitudine di dire cose diverse in Italia e all’estero”, dice Prodi aggiungendo che “non esiste un problema di alternativa al sistema democratico ma il governo fa figli e figliastri. Nella finanziaria taglia sovvenzioni per le metropolitane nelle grandi città governate dal centrosinistra quando tutti dicono proprio che servono. C’è un potere che discrimina”.  

Secondo Prodi, la premier “Meloni è obbediente a Trump. Non parla mai di Europa ma di Occidente. Pensa che si possano difendere gli interessi del Paese senza l’Europa”. 

“L’Europa non ha contato nulla né a Gaza né in Ucraina – afferma – C’era sempre qualcuno dissidente che ha bloccato tutto. Se a un politico va bene così vuol dire che non vuole l’Ue. Abolire l’unanimità in Ue, eliminare il diritto di veto sarebbe la cosa più naturale da fare”.  

Prodi dice di trovare “interessante l’incontro fra Trump e Xi Jinping della prossima settimana. Peraltro, ho sempre detto che non saremmo mai arrivati alla pace senza un accordo Usa-Cina. Senza un loro accordo – conclude – non si fa la pace”. 

