Prof. Portella: “Prima della partita arriveranno i risultati dei tamponi. C’è un rischio focolaio al Napoli!”

Giuseppe Portella, direttore del laboratorio della Federico II che analizza i tamponi della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo ,nel corso di Punto Nuovo Sport Show:

“Abbiamo finito i tamponi ieri alle 16.30. Per giocare, sono stati ripetuti a Genoa sulla base del protocollo con i risultati che arriveranno prima della partita. Ci sono ancora rischi di possibile focolaio? Quando c’è un contatto con un positivo si attendono 5 giorni per scongiurare il rischio. Quando il Napoli tornerà da Genova ci saranno almeno un altro paio di tamponi per capire se il pericolo è scongiurato o meno. Ghoulam ha fatto con noi il tampone martedì e giovedì ne ha fatto uno privato. Da quello che ho capito, ne ha fatto uno privato per esigenze familiari”.

Il Prof. Portella ha così continuato:

“Contatto Ghoulam-Koulibaly? Abbiamo verificato in altri casi esterni alla SSC Napoli che in realtà molti casi di apparente correlazione può anche non esserci. Non c’è da dare nessun giudizio negativo, nessuna mancanza di professionalità da parte di Ghoulam e Koulibaly. Dobbiamo solo sperare che non si sia creato un focolaio, le esperienze precedenti sono confortanti. Sono fiducioso, so come sono scrupolosi i colleghi dello staff medico del Napoli”.

