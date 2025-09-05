venerdì, 5 Settembre , 25
Professioni, AIGA: “Avviso ASL 2 Lanciano Vasto Chieti esclude giovani avvocati”

Revisionare i requisiti di accesso previsti dall’avviso pubblico dell’8 agosto 2025, con il quale l’Asl 2 Lanciano Vasto Chieti intende costituire una short list di avvocati per il contenzioso e dalla quale attingere al momento del conferimento di incarichi professionali. Lo chiede l’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), accogliendo la segnalazione delle Sezioni di Vasto, Lanciano e Chieti.

Così come formulati, i criteri di selezione previsti dall’Avviso (obbligo di iscrizione all’Albo per il patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori da almeno 8 anni e anzianità professionale di 7 anni) risultano infatti preclusivi per i giovani avvocati, escludendo una larga parte della categoria che, pur essendo pienamente abilitata all’esercizio della professione, non può vantare i requisiti di anzianità e di esperienza richiesti.

Una scelta che, denuncia AIGA, viola il principio di pari opportunità e priva l’Ente della possibilità di attingere a competenze nuove e qualificate. “L’obiettivo deve essere quello di garantire procedure basate sul merito, sulla qualità e sull’uguaglianza – sottolinea il Presidente Nazionale AIGA, Carlo Foglieninon di escludere in modo arbitrario una larga parte della categoria. Abbiamo chiesto pertanto all’Asl 2 di Lanciano Vasto Chieti di rivedere l’avviso, introducendo criteri più equi e inclusivi. Qualora ciò non avvenisse, siamo pronti a ricorrere al TAR per ottenere l’annullamento delle clausole illegittime”.

 

