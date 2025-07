professioni,-alla-camera-la-presentazione-della-proposta-di-legge-sui-temporary-manager

Si terrà mercoledì 23 luglio, alle ore 17.30, nella sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione 4) e in diretta sulla web tv della Camera, la presentazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di incentivi fiscali per l’impiego nelle pmi del temporary manager, una figura professionale esterna, qualificata e temporanea, che aiuta l’azienda a superare fasi critiche, di riorganizzazione o di sviluppo strategico.

L’iniziativa recepisce una proposta dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la diffusione di una pratica già consolidata in altri Paesi europei che consente alle imprese di affrontare con competenza e flessibilità i momenti di transizione, portando innovazione e crescita.

Interverranno alla presentazione l’On. Letizia Giorgianni, Deputato di Fratelli d’Italia e prima firmataria della proposta; Francesco Cataldi, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; l’On. Galeazzo Bignami, Capogruppo di FdI alla Camera; l’On. Ylenja Lucaselli, Capogruppo di FDI in commissione Bilancio, l’On. Marta Schifone, Capogruppo di FDI in commissione Lavoro e l’On. Gianluca Caramanna, Capogruppo di FDI in commissione Attività Produttive. Modera l’evento la giornalista Simona D’Alessio.