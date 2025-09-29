professioni,-cataldi-(commercialisti):-“superare-gli-stereotipi-e-restituire-valore-ai-giovani”

Promuovere una nuova stagione di rappresentanza per superare gli stereotipi e valorizzare le competenze, le specializzazioni e la funzione sociale dei commercialisti, andando oltre gli stereotipi e mettendo la professione al servizio dello sviluppo dei territori. È il tema centrale del Convegno Nazionale 2025 dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, intitolato “Oltre la Maschera” e in programma a Cagliari, presso il Teatro Lirico, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre. Attesi quasi mille professionisti da ogni regione d’Italia.

“Il titolo richiama la metafora della maschera come simbolo di omologazione che per troppo tempo ha segnato l’immagine della professione”, spiega il presidente dei Giovani Commercialisti, Francesco Cataldi. “Con questo appuntamento puntiamo a raccontare i veri volti dei commercialisti, mettendo al centro identità autentiche, specializzazioni e capacità di incidere nei processi di cambiamento economico e sociale”.

“Vogliamo superare l’immagine stereotipata e restituire valore ai giovani, alle competenze e alla diversità della professione: a Cagliari intendiamo raccontare il ruolo del commercialista come motore di innovazione e cambiamento nella società”, ha aggiunto il delegato delle Sardegna UNGDCEC Jacopo Deidda Gagliardo.

L’apertura dei lavori è prevista giovedì 2 ottobre alle ore 15:00 con i saluti istituzionali delle autorità; tra i presenti l’onorevole Marta Schifone, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l’assessora regionale Marilena Motzo, il presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, il presidente dell’ODCEC Cagliari Alberto Vacca, la presidente UGDCEC Cagliari Roberta Manca, i presidenti della Cassa Dottori Commercialisti e della Cassa Ragionieri, Ferdinando Boccia e Luigi Pagliuca. Seguirà la tavola rotonda “Una, dieci, cento maschere”.

Venerdì 3 ottobre i lavori riprenderanno con workshop mattutini e, nel pomeriggio, dalle ore 14:00, con la tavola rotonda “I veri volti della professione”. Partecipano, tra gli altri, le onorevoli Francesca Ghirra e Barbara Polo, e Monica Pilloni, presidente CdA SOGAER Aeroporto di Cagliari. A seguire è attesa la lectio “Identità e successo del tennis italiano” del presidente FITP, Angelo Binaghi. La sessione conclusiva, “Identità e rappresentanza: una nuova rotta”, introdotta da Francesco Savio (Fondazione Centro Studi UNGDCEC), vedrà un confronto sui temi della riforma del D.lgs. 139 e dell’inserimento delle quote generazionali, insieme a Presidenti di Ordini locali, Francesco Cataldi Presidente UNGDCEC, Stefania Bonaldi, responsabile PA, Professioni e Innovazione del PD e David Moro del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.