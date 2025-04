professioni,-confermata-la-presenza-dei-periti-industriali-nella-nuova-governance-dell’uni-e-nel-cti

ROMA – Si è svolta oggi l’assemblea per il rinnovo della governance dell’UNI – Ente Italiano di Normazione, punto di riferimento nazionale per l’elaborazione delle norme tecniche volontarie. L’incontro ha segnato un passaggio significativo per l’istituzione, con l’elezione del nuovo presidente Marco Spinetto.

Oltre al presidente, l’assemblea ha definito anche la composizione del nuovo Consiglio, formato da dodici componenti. Si tratta di Paolo Biscaro, Valentina Carlini, Massimo Angelo Deldossi, Giovanni Esposito, Anna Rita Fioroni, Santino Giglio, Natalia Gil Lopez, Giovanni Marcantonio, Angela Maria Quaquero, Elia Vismara, Armando Zambrano, Roberto Mario Zappa.

Giovanni Esposito, presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI) che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente UNI nel precedente mandato, viene dunque confermato nella governance dell’organismo.

“A Marco Spinetto – dichiara Esposito – vanno le mie congratulazioni e i migliori auguri per l’importante incarico che lo attende. L’UNI rappresenta un pilastro della cultura tecnica del Paese e un presidio essenziale per la qualità, la sicurezza e l’innovazione in ogni ambito produttivo e sociale. Continuerà ad avere un ruolo strategico nel guidare le transizioni che interessano il mondo delle professioni e dell’industria”.

In questi giorni, inoltre, si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo del CTI (Comitato termotecnico italiano): in questo caso è stato eletto Stefano Cervi come componente nell’organismo per il triennio 2025-2027

