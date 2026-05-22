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Professioni, Tajani: “Colonna vertebrale Paese, garanzia di crescita”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Professioni, Tajani: “Colonna vertebrale Paese, garanzia di crescita”

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(Adnkronos) – “E’ un grande piacere parlare a voi. I professionisti sono la colonna vertebrale del nostro Paese. Dalla fine della guerra avete permesso al nostro Paese di andare avanti, garantendo servizi, sicurezza, siete fonte di occupazione perchè ogni libero professionista ha propri dipendenti. Il ruolo dei liberi professionisti è fondamentale”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro che si è aperto oggi alla Nuvola all’Eur a Roma.  

E Tajani ha ricordato che “come ultimo atto come commissario europeo nel 2014 decisi di equiparare i professionisti agli imprenditori per l’accesso ai fondi comunitari”. Il vice premier ha sottolineato “l’importanza di questa parte fondamentale del Paese, garanzia di crescita e tenuta sociale, strumento fondamentale anche per costruire il futuro”.  

“Le Casse dei liberi professionisti devono essere valorizzate al massimo, spinte a investire nel nostro Paese, e non all’estero, per realizzare grandi infrastrutture. Chiamare a raccolta il mondo delle professioni con le proprie Casse previdenziali per un grande progetto per la crescita dell’Italia con nuove infrastrutture anche digitali per modernizzare e rendere più competitivo il Paese. Dobbiamo invitarvi a non investire all’estero ma qui, ma servono i progetti. Più si investe qui più si creano posti di lavoro e sviluppo, è una visione di cui vi chiediamo di essere grandi protagonisti”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro che si è aperto oggi alla Nuvola all’Eur a Roma, rivolgendosi ai professionisti. 

“L’intelligenza artificiale è un tema che riguarda il lavoro. Rischiamo di perdere posti di lavoro, o no? Il rischio c’è ma dobbiamo essere in grado di cavalcare la tigre, dobbiamo essere in grado di mettere l’Ai al servizio dei lavoratori e non il contrario”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro che si è aperto oggi alla Nuvola all’Eur a Roma. 

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