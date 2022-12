Progetto Arca: cena di Natale in strada per i senza fissa dimora

In sette città distribuite 2.450 cene grazie alle cucine mobili

Milano, 23 dic. (askanews) – La Fondazione Progetto Arca ha allestito, nella notte del 22 dicembre, una cena di Natale in strada a Milano, sotto i portici di corso Europa, per oltre 100 persone senza dimora. I volontari – insieme al presidente Alberto Sinigallia – hanno servito uno speciale menù natalizio – insalata russa come antipasto, lasagne, polpette e purè, pesche sciroppate, panettone – grazie alla Cucina mobile, il foodtruck che viaggia ogni sera per la città per distribuire pasti cucinati e caldi ai più fragili. Insieme alla cena le persone hanno ricevuto anche un dono di Natale: un marsupio pieno di cioccolatini.

Si è trattato solo di uno dei tanti momenti di festa dedicati dalla Fondazione Progetto Arca alle persone senza dimora e alle famiglie fragili nella settimana che precede il 25 dicembre a milano e in altre sei città. Nei cinque giorni che precedono il Natale, a Milano, Varese, Torino, Napoli, Roma, Bari e Padova vengono infatti distribuite – grazie alle Cucine mobili – 2.450 calde cene itineranti con uno speciale menù di festa; e in tutto sono 1.400 i marsupi distributi, oggetti utili per chi vive in strada, per l’occasione pieni di cioccolatini.

In questo Natale Progetto Arca è inoltre al fianco anche delle famiglie in difficoltà economica.

Tanti prodotti alimentari dolci e salati della tradizione natalizia completano i pacchi viveri di dicembre – 1.000 solo a Milano, sede centrale della Fondazione – destinati alle famiglie di tutta Italia che ricevono ogni mese il sostegno alimentare. “Il motto ‘il primo aiuto, sempre’ ci accompagna nel nostro impegno ogni giorno dell’anno – dice Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca – e ancor di più nei momenti di festa come quello che si sta avvicinando: un Natale che è per tutti di preoccupazioni economiche e sociali, che è all’insegna della sobrietà e della semplicità, ma in cui regaleremo conforto e calore sempre, senza risparmiarci, per non lasciare solo nessuno”.

Fondazione Progetto Arca onlus – www.progettoarca.org – nasce a Milano 28 anni fa per portare un aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione sociale. Al centro del suo intervento, ci sono persone senza dimora, famiglie indigenti, persone con problemi di dipendenza, rifugiati e richiedenti asilo. Ogni giorno Progetto Arca offre ascolto e assistenza in strada, pasti caldi, la possibilità di dormire al riparo, cure mediche e accoglienza in case vere a migliaia di persone povere. Con i suoi operatori e volontari, accompagna ogni persona in difficoltà in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Nell’ultimo anno Progetto Arca ha servito più di 2 milioni e 600 mila pasti, offerto 340 mila notti di accoglienza e 3.000 visite mediche; 25.000 persone hanno ricevuto aiuto.

(nella foto Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca) continua a leggere sul sito di riferimento