Progetto “On the Road” a Bormio e Livigno fino al 3 gennaio

Fontana: “Diffondere più possibile questo messaggio di legalità”

Roma, 28 dic. (askanews) – “Questo progetto deve essere portato in tutti i Comuni della Lombardia. Passo dopo passo, bisogna fare in modo che tutti i ragazzi possano essere partecipi di questa iniziativa”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, incontrato a Bormio, commenta così l’attività dell’associazione socio-educativa nata a Bergamo “Ragazzi On the Road” che in questi giorni sta coinvolgendo con il suo progetto di sicurezza stradale e alla legalità una trentina di ragazzi, tra i 16 e i 20, impegnati per la prima volta a Bormio, nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino, e per il terzo inverno consecutivo a Livigno.

Il governatore della Regione Lombardia aggiunge: “Credo che questa sia un’iniziativa bellissima: riuscire a vivere direttamente l’esperienza del controllare cosa succede nel caso in cui si violino le norme. Bisogna tutti quanti fare mente locale, impegnarsi, e fare in modo che questo messaggio si diffonda il più possibile – spiega – È bello partecipare, ma ancora di più diffondere questo messaggio: di rispetto alla legalità. Norme che sono alla base della convivenza ma soprattutto della sicurezza di tutti noi”.

